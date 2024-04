A la découverte du Showroom Seigneurie by MIA :

Douala, le 13 avril 2024 – Le showroom MIA a ouvert ses portes durant un brunch

exclusivement féminin pour des femmes amatrices de décoration.

De 10h à 12h, le public présent a eu le privilège de partager un moment convivial et

inspirant dans un cadre élégant et raffiné.

Au-delà du plaisir gustatif, ce brunch était surtout l’occasion pour les participantes le moment

de découvrir 900m² de produits innovants en revêtement de murs et sols et d’échanger sur

des solutions inspirantes sous le conseil avisé des experts de MIA Cameroun.

L’ambiance était chaleureuse et conviviale, favorisant les discussions et les échanges entre

les invités. Les participantes ont pu profiter de ce moment privilégié pour nouer des contacts

et tisser des liens durables.

Le brunch MIA s’est achevé sur une note positive, laissant aux participantes un sentiment

d’inspiration et de motivation. Cet événement a été une véritable réussite, permettant aux

participantes de se réunir et de partager leur passion dans un cadre exceptionnel.

Le rendez-vous est pris avec le showroom Seigneurie by MIA pour de prochaines rencontres

inspirantes. N’hésitez pas à nous contacter pour profiter de notre accompagnement sur

mesure pour tous vos travaux de décoration et rénovation.

Notre adresse : Douala, Rond-point Direction des Douanes Akwa

Nos contacts : claude-marie.kendeck@mia-industries.com

Tel : 6 79 51 85 66