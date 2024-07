Cameroun : plusieurs initiatives gouvernementales pour dynamiser le tourisme

Actuellement, le Cameroun accueille environ un million de touristes par an. Le pays affiche désormais l’ambition d’atteindre 3,5 millions de touristes annuels à moyen terme, conformément à sa Stratégie Nationale de Développement à l’horizon 2030 (SND30). Pour faire du Cameroun une destination de choix en Afrique, plusieurs autres mesures et initiatives sont mises en place.

La création d’un institut supérieur pour le tourisme et l’hôtellerie

Une des initiatives les plus prometteuses est la création imminente d’un institut supérieur public dédié aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie. Cette annonce a été faite par Bello Bouba Maïgari, ministre du Tourisme et des Loisirs (Mintoul), le 12 janvier dernier, lors de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An de son département ministériel. Selon le ministre, le projet avait reçu l’approbation du chef de l’État il y a deux à trois ans et progresse bien, avec une inauguration prévue dans quelques mois.

Cet institut vise à offrir une formation de haut niveau, différente de ce qui se fait déjà, dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs. Les professionnels formés dans cette institution joueront un rôle clé dans la mise en œuvre du projet gouvernemental visant à positionner le Cameroun comme une destination touristique de référence en Afrique.

La promotion des sites touristiques

Le Cameroun est riche en sites touristiques variés, allant des parcs nationaux abritant une faune et une flore diversifiée, aux plages, en passant par des montagnes et des sites historiques. Des sites comme le village de Rhumsiki, au pied des montagnes de l’Adamaoua, les populations autochtones Kapsiki et leurs traditions ancestrales, le lac Ossa, les chutes de la Lobé à Kribi, témoigne de la diversité et de la splendeur de son patrimoine naturel et culturel. Promouvoir et valoriser ces lieux est essentiel pour préserver leur beauté et offrir aux visiteurs une expérience authentique et inoubliable au cœur de l’Afrique.

Le développement de la vie nocturne

Une vie nocturne dynamique est également un atout majeur pour attirer les touristes. Les grandes villes du Cameroun, comme Douala et Yaoundé, offrent une multitude de divertissements nocturnes, comme les casinos, les cabarets, les salles de jeux et les clubs.

Ces lieux permettent non seulement de découvrir la culture locale à travers des spectacles de musique et de danse traditionnelle, mais aussi de s’adonner à des nouvelles activités en plein essor comme les jeux d’argent. Les avis sur le meilleur casino en ligne fournissent des recommandations pour ceux qui souhaitent tenter leur chance. Ce dynamisme nocturne enrichit l’offre touristique et participe à l’essor économique du Cameroun.

L’amélioration des infrastructures du pays

L’amélioration des infrastructures au Cameroun est une priorité stratégique visant à stimuler la croissance économique et à renforcer l’attractivité du pays. Des investissements significatifs ont été réalisés pour moderniser les aéroports, améliorer le réseau routier et développer les infrastructures hôtelières. Ces améliorations facilitent l’accès aux diverses régions touristiques et assurent un séjour confortable pour les visiteurs.

Par exemple, la modernisation des aéroports internationaux de Douala et Yaoundé permet un accueil optimal des touristes et des investisseurs. En parallèle, des projets de reconstruction de routes ambitieux relient les principales villes du pays. Le développement des infrastructures hôtelières, avec l’émergence de nouveaux établissements de haut standing.

La diversification des offres touristiques

Le gouvernement encourage également la diversification des offres touristiques pour attirer différents types de touristes. En plus des safaris et des visites culturelles, des activités comme le tourisme d’affaires, l’écotourisme et le tourisme sportif sont en plein essor. Cette diversification permet de répondre aux attentes variées des touristes.

Avec ces multiples initiatives, le Cameroun est sur la bonne voie pour devenir une destination touristique de premier plan en Afrique. L’engagement du gouvernement, associé à une promotion efficace et à des infrastructures améliorées, devrait permettre d’atteindre les objectifs ambitieux fixés pour les années à venir.