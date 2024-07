Cameroun : elle tombe enceinte de son répétiteur

L’élève de 18ans est tombée enceinte de son enseignant de Mathématiques. Ce dernier a pris à la poudre d’escampette. Mais le résultat de la fille a tout changé…

Au début de l’année scolaire, les parents de Sabine. A étaient déterminés à tout faire pour que leur fille obtienne le baccalauréat, série C. Dans cette famille qui vit à Douala, l’école n’est pas le point fort des enfants. Le dernier espoir des parents repose sur leur fille de 18 ans qui présente l’examen pour la deuxième fois. Ferdinand Y, 24 ans, a alors été recruté pour enseigner les mathématiques et la physique. Il a également la particularité de passer l’examen mais pour la troisième fois.

Selon Cameroon Tribune, les cours ont lieu chez les parents de Sabine et chez Ferdinand. Ferdinand est payé une mensuellement 30 000 francs et avait promis de tout faire pour que Sabine réussisse son examen. Et il ne s’est pas donné de limite.

En fin juin, les parents de Sabine découvrent que leur fille est enceinte de trois mois et que le coupable est le répétiteur.

Convoqué par le père de la jeune fille, Ferdinand prend la fuite. Par un intermédiaire, on apprend qu’il est orphelin et il dira qu’il a trois mois d’arriérés de salaire. Toutefois, il reste en contact avec son élève.

L’affaire a pris une nouvelle tournure avec la publication des résultats du baccalauréat en fin de la semaine dernière. Tous deux ont été reçus. Le père de Sabine est fou de joie. Il décide donc d’organiser une fête le lendemain et demande à sa fille d’inviter le père de son enfant. Mais il lui rassure qu’il ne lui fera aucun mal, même si l’oncle de la jeune fille, un gendarme, sera présent à la fête.

Le jour dit, Ferdinand. Y arrive à la fête. Lors de son discours, le père de Sabine le remercie d’avoir tenu sa promesse. Il était tellement content qu’il a promis de s’occuper de la couche du bébé.