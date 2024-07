Causerie éducative : une ONG camerounaise offre une formation l’assainissement de l’eau potable aux réfugiés centrafricains

L’ONG La Synergie Féminine conduit cette mission dans les camps de réfugiés de Gado-Badzere, dans le département du Lom-et-Djérem, dans la région de l’Est.

Des causeries éducatives sur la protection de l’environnement et les dangers de la déforestation. C’est l’une des priorités de la mission de formation menée cette semaine par l’ONG Synergie féminine pour l’énergie et eau (Syfee). Selon les responsables, il s’agit de former et d’organiser des sessions de renforcement des capacités des réfugiés centrafricains. Les personnes déplacées et autres personnes vulnérables y participeront également. Les thèmes abordés sont l’accès à l’eau potable et son assainissement. Elle se déroulent à Bertoua et Gado-Badzere dans le département du Lom-et-Djérem.

Dans le but d’améliorer les conditions de vie, la série d’activités se concentre aussi sur la sensibilisation des femmes et des jeunes filles à l’hygiène menstruelle. Une bonne hygiène intime est essentielle pendant les menstruations. Il est important de maintenir une bonne hygiène intime car le sang (à la température du corps) est un milieu de culture idéal pour les bactéries et son passage fragilise l’environnement vaginal.

Il est donc conseillé d’utiliser les produits menstruels avec lesquels on se sent plus à l’aise, « ne jamais avoir peur de demander de l’aide à votre mère ou à une personne de confiance. Elle aussi sont passées par là. Lavez-vous les mains à l’eau et au savon après utilisation du matériel menstruel. »

L’événement, qui se termine ce week-end, sera également l’occasion de faire des dons d’articles ménagers et alimentaires.