Affaire Glencore : les noms des corrompus Camerounais seront dévoilés en 2027

Le calendrier procédural a été dévoilé hier 09 octobre 2024 à Londres.

Les hauts fonctionnaires Camerounais qui ont reçu les pots de vins de la multinationale Glencore ont le répit jusqu’en 2027. Lors de l’audience d’hier 09 octobre 2024, la Southwark Crown Court Londres a fixé le calendrier procédural.

Refixons le contexte en rappelant que, Glencore dans une demi-douzaine de pays en Afrique est impliqué dans une affaire de corruption. Le procès qui concerne les pays comme : le Nigéria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Côte d’Ivoire, le Sud Soudan et la République démocratique du Congo porte sur quelque 79,6 millions de dollars US de pots-de-vin que la firme aurait versés à des hauts fonctionnaires dans le domaine du pétrole dans ces pays.

En 2022, Glencore a été condamné aux États-Unis et au Royaume-Uni avouant avoir corrompu pendant plus de dix ans des fonctionnaires pour obtenir des contrats ou éviter des audits dans plusieurs pays.

Pour l’audience d’hier, Me Akere Muna souligne que, les 6 accusés étaient présents et leur présence a été vérifiée par le juge et les greffiers du tribunal. Le procès est fixé entre Mai et Juin 2027. Entre temps beaucoup d’actes procéduraux seront posés aux dates qui suivent : 3 octobtre 2025 – SFO (Serious Frauds Office) aura une diligence à faire concernant la notification de certains documents, le 19 novembre 2025 ce sera la éposition officielle de SFO. Le résumé de l’affaire des actes d’accusation se fera le 4 décembre 2025

Les autres diligences auront lieu : 26 mars, 16 avril 2026, 16 septembre 2026 et la date du procès sera en Mai-Juin 2027.

Pour Me Akere Muna acteur dénonciateur dans cette affaire depuis le début, « ça paraît long mais dans les normes vu le nombre des accusés dans une affaire financière importante. En tout cas en ce qui concerne la durée des procès nous les camerounais ne pouvons pas trop hausser le ton. Enfin de compte la responsabilité de poursuivre nos bandits nous revient. C’est à nous de voir. « Man no run ».