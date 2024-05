Affaires : Boeing ouvre un siège social en Ethiopie

Boeing devrait ouvrir son siège social africain à Addis-Abeba dans le but de répondre à la demande prévue de plus de 1 000 nouveaux avions sur le continent au cours des deux prochaines décennies, a rapporté Deutsche Welle Africa.

Boeing s’apprête à ouvrir son siège social africain en Éthiopie, mettant fin aux spéculations selon lesquelles le Kenya ou l’Afrique du Sud seraient les destinations privilégiées pour son expansion. Pour maintenir leurs relations commerciales antérieures en 2023, l’Éthiopie et Boeing ont conclu une coentreprise pour fabriquer certaines pièces d’avion en Éthiopie.

Ethiopian Airlines, étant une compagnie aérienne de classe mondiale en raison de ses résultats en matière de sécurité et de sa destination de voyage, faire de l’Éthiopie son siège social est un choix judicieux pour Boeing. Boeing prévoit que les transporteurs africains auront besoin de plus de 1 000 nouveaux avions à réaction au cours des 20 prochaines années, 80 % de ces livraisons étant destinées à étendre la flotte existante. L’Éthiopie, en tant que centre diplomatique et siège de l’Union africaine, brille à l’échelle mondiale tout en surmontant des défis imprévus.

Les perspectives du marché commercial de Boeing prévoient une croissance globale du trafic aérien en Afrique de plus de sept pour cent jusqu’en 2042, soit le troisième taux de croissance le plus élevé parmi les régions du monde et supérieur au taux de croissance moyen mondial d’environ six pour cent.

Boeing cherche également à tirer parti des « ressources naturelles abondantes et de la jeune main-d’œuvre en plein essor » du continent, qui, selon lui, sont sur le point de générer une croissance significative du trafic aérien et de la demande d’avions au cours des deux décennies.

Cette décision intervient également après que Boeing a récemment embauché Henok Teferra Shawl pour diriger la division africaine de Boeing en tant que directeur général. Shawl, ancien cadre d’Ethiopian Airlines, a été choisi pour sa vaste expérience dans le secteur de l’aviation et des télécommunications en Afrique.