Affaires : ce qui attend Christophe Avognon  la tête de KHPC

Il a été désigné au cours d’un conseil d’administration tenu à Yaoundé.

Une session extraordinaire du Conseil d’administration de l’entreprise Kikot-Mbebe Hydro Power Company (KHPC) s’est réuni le 28 mai 2024 à Yaoundé pour procéder à la désignation de Christophe Avognon, de nationalité française, à la fonction de Directeur Général, à compter du 1er juin 2024, en remplacement de Marlène BIESSY.

Gaston Eloundou Essomba, ministre de l’Eau et de l’Energie a salué le travail accompli par Marlène Biessy, l’ancienne directrice générale de KHPC, et a exhorté Christophe Avognon, sous la supervision du Conseil d’Administration, à œuvrer pour que le projet hydroélectrique de Kikot offre un tarif d’électricité abordable pour les industries et les ménages, tout en évitant un risque budgétaire pour l’État.

« Je vous recommande de tout mettre en œuvre pour que le calendrier du projet soit respecté à savoir : le closing financier en 2025 et la livraison de l’ouvrage en 2030 afin d’éviter un déséquilibre entre l’offre et la demande à cet horizon. Pour se faire, il conviendrait d’entrevoir la possibilité de mettre en œuvre un cadre pour la réalisation anticipée de certains travaux afin de faire gagner au moins une année sur la date de mise en service » a instruit Gaston Eloundou Essomba.

« Je vous engage sous la supervision du conseil d’administration pour que le projet d’aménagement du projet Kikot-Mbebe Hydro Power Company puisse avoir un tarif d’électricité soutenable pour les industries et les ménages, sans pour autant présenter un déséquilibre budgétaire pour l’Etat » a ajouté Gaston Eloundou Essomba. Selon les clauses contractuelles qui ont été rappelées au directeur de Khpc, 40% des parts de marchés de la sous-traitance du projet devraient être destinées aux entreprises camerounaises », a-t-il ajouté.

En rappel, Kikot-Mbebe Hydro Power Company (KHPC) a été créée en septembre 2023 pour assurer les missions de conception, de développement, de construction et d’exploitation de l’aménagement hydroélectrique de Kikot-Mbebe sur le fleuve Sanaga, pour une puissance installée de 500 MW.