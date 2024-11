Affaires : le Camerounais Philippe Attang nommé DG de Tradex en RDC

Ce dernier a été nommé au terme du tout premier Conseil d’administration de l’entreprise tenu le 26 novembre 2024.

Le pétrolier camerounais Tradex s’installe sur le marché de la République démocratique du Congo (RDC), 25 ans après sa création au Cameroun par le DG de la SNH Adolphe Moudiki.

Au terme de son premier conseil d ‘administration tenu à Kinshasa le 26 novembre 2024, les premiers administrateurs de ce nouveau démembrement sont connus. En effet, Igor Emmanuel Soya Bissaya a été élu Président du Conseil et Philippe Attang Atomb Bekondj nommé Directeur général de la filiale. Ce dernier était jusque-là Directeur commercial adjoint et chef de la cellule des Marchés chez Tradex Cameroun.

« Ce jour est à marquer d’une pierre blanche. 25 ans après sa création, Tradex continue de représenter un atout de poids pour l’autonomie énergétique de ses pays hôtes. Notre ambition est de contribuer de manière pertinente par la qualité de nos produits, nos services, notre ancrage à l’innovation et notre engagement sur le terrain de la création d’emplois, la préservation de l’environnement et la lutte contre la pauvreté, à la marche résolue de la République démocratique du Congo vers l’émergence », a déclaré le PCA. En cela, a-t-il poursuit, « nous continuons de faire vivre la vision du ministre Adolphe Moudiki, le fondateur et patron du Groupe Tradex, qui attend de notre entreprise qu’elle continue de poser des actes structurants qui renforcent son positionnement de leader dans les maillons-clés du secteur pétrolier africain ».

Le marché Congolais vient s’ajouter au Cameroun, au Tchad, à la République centrafricaine et à la Guinée Équatoriale où la société Tradex est déjà implantée.