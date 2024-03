Affaires : le Groupe Bolloré cède sa filiale logistique au Groupe CMA CGM pour 4,850 milliards d’euros

Le groupe Bolloré, lui a cédé pour « 4,850 milliards d’euros, après estimation provisoire de la dette et de la trésorerie à la date de réalisation », précise le communiqué.

Depuis le 1er mars, l’entreprise Bolloré Logistics appartient au groupe CMA CGM. Le groupe Bolloré et CMA CGM ont annoncé la cession officielle de Bolloré Logistics à la compagnie maritime pour un montant de 4,85 milliards d’euros. À l’issue de la transaction, l’armateur absorbera 900 000 m² d’entrepôts et près de 15 000 nouveaux collaborateurs.

Entreprise leader du transport et de la logistique en France, et l’un des principaux acteurs du secteur dans le monde, Bolloré Logistics a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 7,1 milliards d’euros, transporté 710 000 EVP de fret maritime et 390 000 tonnes de fret aérien.

Du côté de CMA CGM, cette acquisition est la plus importante depuis la création du groupe marseillais en 1978. « Cette opération constitue une étape majeure dans la stratégie de développement des activités logistiques du Groupe CMA CGM, en complément de l’activité historique de transport maritime », complète l’acquéreur.

« Le nouvel ensemble composé de CEVA et Bolloré Logistics correspond au numéro 5 mondial du secteur. Nous pourrons désormais proposer à nos clients une offre complète de services et étendre notre expertise à de nouveaux business », a souligné Rodolphe Saadé Président-Directeur Général du Groupe CMA CGM.

« C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour les collaborateurs de Bolloré Logistics. Je suis très heureux qu’ils rejoignent le Groupe CMA CGM et la famille Saadé. Ils vont apporter une expertise et un savoir-faire uniques, qui ont longtemps fait la fierté du Groupe et qui fera celle de CMA CGM demain. C’est aussi une très belle opportunité pour nos clients à travers le monde et j’en profite pour les remercier pour leur confiance comme pour leur fidélité », a déclaré Cyrille Bolloré Président-Directeur Général du Groupe Bolloré.