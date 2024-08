Affaires : Société Générale quitte le Bénin

La banque française a annoncé hier mardi avoir signé un accord avec l’État béninois pour lui céder l’entité du groupe dans le pays.

L’accord « prévoit la cession totale des parts du groupe », plus de 93%, « dans Société Générale Bénin, incluant sa succursale Société Générale Togo », écrit la banque dans un communiqué, sans préciser le montant de l’opération.

« L’État béninois reprendrait la totalité des activités opérées par cette filiale, ainsi que l’intégralité des portefeuilles clients et l’ensemble des collaborateurs de cette entité », précise Société Générale.

L’opération est encore soumise à la « validation des autorités financières et réglementaires compétentes ».

Ce retrait de l’Afrique constitue pour la banque une stratégie. En décembre et en janvier par exemple, elle a vendu deux de ses filiales au Congo et au Tchad et en a fait autant au Maroc en avril, entre autres. La stratégie de simplification du portefeuille d’activités s’inscrit dans la feuille de route stratégique du groupe.