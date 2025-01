Afrique centrale : 3 milliards F pour financer 17 projets numériques

Le projet Promouvoir la recherche, l’innovation et la culture numérique en Afrique centrale (Pricnac) accompagne 17 projets dans le domaine du numérique.

Booster la dynamique d’innovation afin de favoriser le développement durable et la réduction de la pauvreté en Afrique centrale. C’est le leitmotiv du projet Promouvoir la recherche, l’innovation et la culture numérique en Afrique centrale (Pricnac) qui a démarré depuis 2021.

L’objectif global étant de contribuer à la mise en place d’un environnement de recherche et d’innovation inclusif. Selon l’Agence universitaire de la francophonie qui coordonne cette initiative durant son déploiement, 17 micro-projets ont été sélectionnés à l’issue de 3 appels à candidatures, et financés chacun entre 150 000 et 180 000 euros.

Ainsi, ce projet financé à hauteur de 4,8 millions d’Euros (plus de 3 milliards FCFA) par l’Union européenne va vulgariser les résultats de recherche de 17 micro projets choisis dans quatre domaines prioritaires : améliorer l’accès à la culture numérique, la connaissance et l’utilisation des technologies émergentes; créer ou renforcer des liens concrets entre le développement des compétences en R&I (Recherche et Innovation) et les besoins du marché du travail; créer ou permettre des synergies dans l’écosystème de la recherche et de l’innovation, y compris avec le secteur privé ; faciliter les conditions de transfert de technologie ; promouvoir l’adoption de la R&I et promouvoir les savoirs locaux et autochtones, et leur utilisation en combinaison avec les systèmes et les pratiques formels en matière de connaissance.

Cameroun

Pricnac a été bénéfique à plusieurs mini-projets au Cameroun. En 2022 par exemple, parmi les 7 micro-projets qui avaient été sélectionnés 3 projets camerounais étaient comptés. Il s’agissait du projet « Inform’All-city », porté par le consortium constitué du Fonds spécial d’équipements et d’intervention intercommunal (Feicom), l’Ecole nationale supérieure Polytechnique de Douala, JFN-Center et d’autres partenaires (Eurêka GÉO et la Ditit tech Innov solutions).

Pour mémoire, le projet Pricnac est l’un des douze projets subventionnés par le Fonds ACP pour l’innovation du programme Recherche et Innovation de l’OEACP, avec le soutien financier de l’Union européenne. Il est exécuté par un consortium de cinq institutions : l’AUF via sa Direction régionale Afrique centrale et Grands lacs basée à Yaoundé (coordonnateur), OBREAL Global Observatory, l’AUA, le CAMES et le REIFAC.