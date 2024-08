Afrique : les jeunes ont investi 1561 milliards F dans les paris sportifs en 2023

Le marché des paris sportifs a explosé ces dernières années sur le continent avec l’installation des multinationales du domaine.

Selon un rapport de Bloomberg, plus de 1500 milliards FCFA ont été dépensés par la jeunesse africaine dans les paris sportifs.

En effet, le marché des paris sportifs explose en Afrique avec l’installation de géants mondiaux à l’instar de Premier Bet. En 2023, la jeunesse africaine a investi plus de 1561 Milliards de FCFA dans les paris sportifs d’après le rapport de Bloomberg.

Les experts en paris sportifs considèrent l’Afrique comme un marché à fort potentiel, en raison de sa population jeune, de plus en plus urbaine et connectée. Selon Bloomberg, citant H2 Gambling Capital, la valeur des paris en ligne sur le continent aurait été multipliée par cinquante entre 2013 et 2023, pour atteindre environ 2,6 milliards d’euros.

La Loterie nationale sénégalaise (Lonase), qui régule les jeux de hasard et délivre les licences aux bookmakers opérant dans le pays, a annoncé en 2022 un chiffre d’affaires record de 266 milliards de francs CFA.