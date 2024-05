Atanga Nji interdit aux opposants d’utiliser l’expression « Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes »

Dans un communiqué, le ministre de l’Administration Territoriale met garde toute personne qui prononcera encore cette formule dans un discours.

Le Ministre de l’Administration Territoriale, Paul Atanga Nji met en garde les opposants qui utilisent régulièrement les formules réservées au chef de l’État dans leur discours tout en menaçant l’ordre public à l’approche de la présidentielle 2025.

Selon lui, « tout le monde le sait, seul le Chef de l’État incarne les institutions républicaines. Les acteurs politiques qui prétendent respecter les institutions doivent commencer par respecter celui qui les incarne, En effet, un député aux abois, exclu récemment d’un parti politique, tient régulièrement des propos désobligeants à l’endroit du Président de la République ».

Le MINAT tient à rappeler aux acteurs politiques de l’opposition qui brandissent l’épouvantail du chaos lors de l’élection présidentielle de 2025 que ce scrutin se tiendra dans le calme, la sérénité et sans perturbation comme en 2011 et 2018.

Bien plus, les textes qui encadrent le processus électoral seront scrupuleusement respectés. Tous les leviers de La loi n°90/056 du 19 décembre 1990 régissant les partis politiques, notamment le dispositions pertinente des aides 17, 18, 19 et 20 seront appliquées à la lettre.



Par conséquent, le MINAT met en garde les acteurs politiques qui selon lui sont hantés par les démons de la déstabilisation. Ceux-ci seront traqués où qu’il se trouvent et traduits devant les instances judiciaires selon la gravité de leurs forfaits. « Aucun écart de comportement ne sera toléré« .

il souligne que, tous les auteurs des comportements antirépublicains et conspirationnistes feront face à la rigueur de la loi. Les Camerounais ne doivent pas se lasser manipuler par des hommes politiques véreux qui souhaitent obtenir par La rue ce qu’ils sont incapables d’obtenir dans les urnes. Les raccourcis antidémocratiques n’ont pas de place dans note cher et beau pays, le Cameroun.

Enfin, le Ministre de l’Administration Territoriale, en tant que tutelle des partis politiques, tient à rappeler que les leaders des partis politiques s’adressent à leurs militants et sympathisants, tandis que Seul le Chef de l’État qui incarne les institutions de la République, est habité à s’adresser au Peuple selon la formule consacrée : « Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes ».

« Les contrevenants n’ont qu’à ben se tenir.», lit-on dans le communiqué publié à Yaoundé le 23 mai 2024 par Paul Atanga Nji.