Aviation : voici le top 10 des meilleures compagnies aériennes au monde

C’est le classement des compagnies aériennes pour 2024, réalisé par Airline Ratings sur la base de l’évaluation de la sécurité et des prestations proposées.

Qatar Airways qui remporte la palme. En effet, la compagnie aérienne qatarie a été nommée comme étant la plus efficace au monde. Ce sont surtout sa cohérence ainsi que son très haut niveau de prestation de services qui ont été loués par les personnes qui ont été écoutées lors de ce vote.

« Dans notre analyse objective, Qatar Airways est arrivée en tête dans de nombreux domaines clés », a précisé Geoffrey Thomas, rédacteur en chef d’Airline Ratings. De plus, il précise que les « commentaires des passagers ont aussi placé Qatar Airways en tête de toutes les compagnies aériennes ».

Suivent ensuite Air New Zealand, ainsi que Korean Air, Cathay Pacific Airways et Emirates, la compagnie aérienne émiratie. En sixième position vient Air France/KLM, ensuite All Nippon Airways, en huitième place Airline Ratings place Etihad Airways, après Qantas et en dixième position Virgin Australia/Atlantic.

AirlineRatings prend en compte douze critères, dont la sécurité, les notes liées à ses produits, la rentabilité, les incidents graves, l’âge de la flotte ou les différentes commandes pour renouveler la flotte actuelle. « Qatar Airways s’est classée numéro un dans de nombreux domaines clés, bien que les scores furent très serrés dans le top 10 », confirme Geoffrey Thomas d’AirlineRatings.