Ballon d’or camerounais : les finalistes sont connus

La fédération camerounaise de football a publié les trois nominés des différentes catégories de la soirée de récompenses des acteurs du football.

Ce samedi 16 décembre 2023, la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) organise la cérémonie de remise du ballon d’or camerounais. Un événement qui prime les meilleurs acteurs du football au Cameroun pour la saison 2022-2023. La cérémonie se tient comme l’année dernière au Palais des congrès de Yaoundé.

Pour ce qui est des meilleurs joueurs, les trois finalistes sont : Franck Atsama de Bamboutos de Mbouda, Erick Moursou de Coton Sport de Garoua et Arthur Avom de Fauve Azur.

Chez les entraîneurs, Aboubakar Souleymanou de Canon de Yaoundé, Yves Clément pour le compte de Bamboutos de Mbouda et Jean Baptiste Bisseck de Coton sport de Garoua vont croiser le fer pour remporter le titre. Alors que, chez les femmes, Kpoumie Mvu Oudou de FC Ebolowa, Kolokou Francis Bertrand d’Eclair FC de Sa’a et Ndzana Ngono Stéphane sont les nominés. Pour ce qui est des joueuses, on retrouve, Ndjoah Eto Naomi Leslie d’Amazone FAP, Ngah Marie Gisèle de Lékie FC et Tabe Brenda de Lékie FC.