Cacao, Caoutchouc, Banane : le Cameroun et la Côte-d’Ivoire en collaboration

Le ministre du Commerce, 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮, a accordé une audience ce jeudi, 16 janvier 2025, à l’ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire au Cameroun, 𝗦.𝗘. 𝗙𝗶𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗞𝗼𝘂𝗮𝘀𝘀𝗶 𝗚𝗹𝗲𝗴𝗹𝗮𝘂𝗱. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre ces deux géants économiques de l’Afrique subsaharienne.

Au cœur des échanges, la volonté manifeste de consolider la coopération dans les filières stratégiques communes aux deux pays, notamment le cacao, le caoutchouc et la banane. « Nous sommes venus nous abreuver auprès de M. le Ministre du Commerce du Cameroun qui comme chacun sait est un monument et une référence en particulier dans les secteurs du cacao et de la banane », a déclaré le diplomate ivoirien, soulignant le rôle moteur des deux nations dans leurs régions respectives.