Cameroun-06 novembre : le maire, de l’opposition, refuse la place des fêtes de Banka au RDPC

L’exécutif municipal de la commune de Banka dans le Haut-Nkam, région de l’Ouest, refuse l’espace au RDPC pour la célébration du 42è anniversaire du Renouveau, le 06 novembre 2024.

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) n’a pas obtenu l’autorisation d’occuper la place des fêtes de Banka pour la célébration du 42è anniversaire de l’accession à la magistrature du président Paul Biya. A la demande du président de la section Haut-Nkam Centre II-Banka, l’exécutif municipal constitué du maire Joseph Clovis Nguessieuk et ses adjoints n’a pas donné une suite favorable.

« Je suis dans le regret de vous faire connaître que la commune de Banka dont j’ai la charge organise une activité d’envergure liée à l’éducation à la citoyenneté des populations de ladite commune, les mêmes jour et heure sollicités. Par conséquent, il ne m’est pas possible d’y accéder favorablement », répond le maire dans une correspondance signée de son deuxième adjoint. Les militants du parti du Flambeau ardent de cette circonscription vont ainsi tenir les festivités de l’anniversaire dans un autre cadre que celui sollicité au préalable. Chose qui n’est pas régulier au Cameroun, où l’administration territoriale refuse le plus souvent les autorisations de manifestation publique aux partis d’opposition dont le MRC, le PCRN et bien d’autres. L’on a souvent vu les Forces de maintien de l’ordre investir les lieux de rassemblement de ces partis pour disperser les militants.

Il est à noter que la commune de Banka est l’autorité du maire élu lors des élections du 09 février 2020. Joseph Clovis Nguessieuk est un ancien militant qui a quitté les rangs du RDPC en raison de quelques frustrations avant d’intégrer le Mouvement citoyen national camerounais (Mcnc). C’est au sein de ce parti dirigé par Jean Monthé qu’il a été investi aux élections municipales de 2020, scrutin au terme duquel il a été élu conseiller municipal, puis maire de la commune de Banka. De ce fait, alors que le parti RDPC faisait des prévisions pour la célébration du 42è anniversaire de son président, l’exécutif municipal de Banka travaille à satisfaire les besoins de sa population.