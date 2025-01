Cameroun : 10 preneurs d’otages neutralisés dans l’Adamaoua

Les éléments du Bataillon d’intervention rapide ont neutralisé ces criminels lors d’une opération de libération des otages.

Les Forces de défense camerounaises ont libéré 10 otages dans la région de l’Adamaoua. Les autorités administratives et sécuritaires ont présenté les personnes libérées en fin de semaine dernière à l’esplanade des services du gouverneur de la région. De sources sécuritaires, des ravisseurs ont détenu certains otages pendant plusieurs semaines. Des otages ont été pris dans les départements du Mbéré et de Vina. des ravisseurs demandaient la rançon en échange de leur libération. Mais, mal leur en a pris.

Les éléments du 5è Bataillon d’intervention rapide ont mené une opération conduisant à les libérer. Le colonel Joseph Kounaka Menandi commandant du BIR et ses hommes ont neutralisé 10 preneurs otages sans toutefois mettre en danger lesdits otages. Au cours de la même opération, les militaires ont saisi du matériel de guerre et de la drogue. Le bilan des saisies fait état de 2 838 munitions de guerre, 14 armes de type AK47, 10 armes de fabrication artisanale, 18 téléphones portables, une importante quantité de drogue.

Le gouverneur de la région de l’Adamaoua, Kildadi Taguieke Boukar, a félicité le colonel et ses éléments pour les résultats obtenus à l’issue de leur opération. L’autorité administrative a aussi appelé les populations de la région à continuer de collaborer avec les Forces de défense et de sécurité pour freiner l’activité des bandits de grand chemin dans la région de l’Adamaoua. Pour le gouverneur, la bravoure du BIR montre la détermination de l’Etat à garantir la sécurité des citoyens et à mettre fin aux groupes criminels.