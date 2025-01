Cameroun-2025 : Paul Biya autorise une levée de 380 milliards F sur le marché financier

Le décret habilitant le ministre des Finances, Louis Paul Motaze a été signé le 28 janvier 2025.

Le Président de la République, SE Paul Biya a signé le 28 janvier 2025 un décret habilitant le Ministre des Finances à recourir aux émissions de titres publics sur le marché des capitaux.

En effet, le Cameroun va sur le marché financier sous instruction du Chef de l’Etat pour un montant maximum de trois cent quatre-vingt (380) milliards de francs CFA, destinées au financement des projets de développement inscrits dans la Loi de Finances de la République du Cameroun de l’exercice 2025.

Soulignons que, la loi de finances 2025 vise une croissance économique projetée à 4,1% avec un taux d’inflation estimé à 4.0%. Elle ambitionne par ailleurs, la réduction du déficit budgétaire à 0,3% du PIB en 2025 contre 0,4% en 2024.

L’objectif c’est donc la maîtrise du taux d’endettement à 45% du PIB comme retenu pour la période 2025-2027, soit en dessous du seuil de convergence de 70% du PIB fixé par la CEMAC.

La loi de finances 2025 pour rappel, porte sur un budget équilibré en ressources et en dépenses à hauteur de 7 317,7 milliards de Fcfa, en hausse de 39,6 milliards de Fcfa (+0,5%) par rapport aux 7 278,1 milliards de Fcfa un an plus tôt.