Cameroun : 72 milliards pour la rénovation de trois aéroports

La réhabilitation des aéroports de Bertoua, Kribi et Tiko est prévue cette année selon le document gouvernemental du Programme d’Investissement Prioritaire (PIP) 2024-2026 du pays.

D’après le Programme d’Investissement Prioritaire (PIP) 2024-2026 du pays, l’Etat prévoit de débloquer 72 milliards de francs CFA pour la réhabilitation des trois aéroports sus-cités. Selon ce document publié par le ministère de l’Economie et de la Planification du territoire (Minepat), les travaux devraient être lancés cette année et s’achever en 2027, suivant un mode de réalisation de Maîtrise d’Ouvrage Publique (MOP).

Pour la matérialisation du projet, le chef de l’État a instruit en 2022, l’Autorité Aéronautique, établissement public administratif qui assure la mise en œuvre de la politique de la réglementation de l’aviation civile, sous l’accompagnement du ministère des Transports, tutelle technique, « d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux envisagés et de finaliser, sans délai, la signature des contrats avec les entreprises sélectionnées pour leur réalisation, en vue du démarrage à brève échéance desdits travaux sur les différents sites ».

Les aéroports en question

La construction de l’aéroport de Tiko permettra à Camair-Co, de desservir la région du Sud-Ouest. Outre les régions du Littoral et Centre, la compagnie aérienne nationale ne dessert à ce jour que les régions septentrionales (Nord, Extrême-Nord et Adamaoua) du Cameroun de manière hebdomadaire, en raison de 5 vols sur Garoua, 4 sur Maroua et 5 sur Ngaoundéré.

Concernant l’aéroport de Kribi, actuellement doté d’une piste en latérite, le projet inclura la construction de bâtiments administratifs et techniques. Les instructions du président permettront la réalisation de divers types de travaux pour moderniser ces infrastructures aéroportuaires.

Pour l’aéroport de Bertoua, les actions entreprises par les Aéroports du Cameroun (ADC) en 2022 seront complétées, notamment avec la poursuite des travaux de reprofilage de la piste d’atterrissage.