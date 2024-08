Cameroun-accident mortel : Finexs voyages donne sa version des faits

L’agence de transport interurbain a sorti un communiqué à la suite du drame survenu hier sur l’axe lourd Douala-Yaoundé.

Un accident mortel a eu lieu hier 12 août 2024 impliquant l’agence de voyages Finexs. Un drame qui ne pouvait pas manquer d’obtenir une communication claire de la part de la société de transport située à Mvan dans la région du Centre.

Suite au drame, Beatrice Etoundi, Directrice générale a signé un communiqué daté du même jour (12 août Ndlr).

Selon le communiqué qui raconte les faits, « le Lundi 12 août 2024 aux environs de 9H00, le bus VIP de FINEXS Voyages immatriculé LT 348 MI parti de Douala pour Yaoundé a été victime d’un accident de la circulation juste après le village SOMBO situé à quelques encablures de la localité de BOMNYEBEL sur la nationale RN3 ».

En effet, « ce bus de FINEXS Voyages a été heurté par un camion grumier effectuant un dépassement dangereux sur un autre camion grumier, alors même que la voie en face n’était absolument pas dégagée. Dans cette manoeuvre dangereuse, ce camion grumier, déporté sur le côté opposé, va heurter les véhicules venant en fil en face, notamment un camion plateau et le bus de FINEXS. Malgré les gestes de conduite défensive du chauffeur de FINEXS, ce dernier ne pourra pas totalement éviter l’impact des billes de bois, qui va le renverser dans la broussaille attenante », explique la DG de Finexs.

Selon l’agence, le bilan fait état de deux (2) morts et neuf (9) blessés, dont deux membres de l’équipage. Les blessés ont été immédiatement conduits à l’hôpital Catholique et l’hôpital du District de Pouma pour les soins de stabilisation. Ensuite ils ont été évacués par 2 (deux) ambulances avec un Médecin à bord dépêchées par le CURY dans les hôpitaux de Yaoundé et de Douala. Une prise en charge totale et immédiate a été effectuée par la SAAR, assureur de FINEXS Voyages.

En attendant les résultats de l’enquête qui situera toutes les responsabilités, FINEXS Voyages « adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes et les rassure de sa totale présence à leurs côtés dans cette douloureuse épreuve ».