Cameroun : accident mortel impliquant Finexs voyages

Un bus VIP de l’agence Finexs Voyage a tenté d’esquiver un camion grumier et a terminé sa course dans un ravin. La circulation est actuellement perturbée sur environ 3 km, et les autorités lancent un appel à la prudence.

Le bilan n’est pas encore connu. Mais l’actualité souligne le décès de Patrick BOUI, agent des joueuses telles que Nguiadem Annecy kamdem, Marie Divine Ngah Manga, Brigitte Omboudou etc.. qui est décédé ce matin à la suite d’un accident de circulation sur l’axe lourd Douala/Yaoundé.

Patrick Boui après plusieurs années passées à l’étranger est arrivé au Cameroun hier et en voulant rejoindre sa famille à Yaoundé ce matin il est décédé en chemin. Cet accident arrive alors que la campagne de sécurité lancée par le ministre des transports pendant les vacances scolaires continue.

D’ailleurs, Le Ministre des Transports (MINT), Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ a effectué le 08 et le 09 août 2024, à Ebebda au lieu-dit dos d’âne, après le péage d’Okoa Maria et à la gare routière d’Olembé ainsi que dans certaines agences de voyages de la ville de Yaoundé et de Douala, des descentes inopinées.

L’objectif était d’évaluer à mi-parcours la campagne spéciale de renforcement des mesures de prévention et de sécurité routières qui a débuté le 05 juin 2024 et s’achèvera le 30 septembre 2024.

Cette descente a été faite en prélude au départ en vacances des élèves et à la rentrée scolaire. Une période qui se caractérise par une forte mobilité des personnes et des biens.

A titre d’illustration, sur la Nationale n°4, sur 290 véhicules contrôlés en une matinée, 210 véhicules ont été auteurs de diverses infractions notamment, le non-respect de la limitation de vitesse, le défaut d’agrément pour le transport de marchandises diverses, le défaut de visite technique, la surcharge et la non-conformité des permis de conduire. Au niveau de la Route nationale n°3, même constat.

Les bus de trois compagnies de transport interurbain de personnes ont été renvoyés à Yaoundé pour non-conformité aux consignes de sécurité. En dehors de cela, le MINT a instruit aux chefs d’agences desdites compagnies de donner aux passagers ayant déjà leurs tickets de voyages un autre bus plus conforme.

L’étape de Douala a essentiellement été constituée du contrôle de quelques agences de voyages de la ville à savoir : Finexs, Touristique Express, Cerise Express. Dans celles-ci, le MINT a contrôlé l’état des bus, les chambres de repos des chauffeurs, les toilettes, la salle de monitoring de Touristique Express.

Le MINT a félicité ladite compagnie pour sa détermination à ne plus être impliquée dans les accidents de la route. Cette agence s’est outillée des caméras embarquées (ym@nedriver) après avoir fait l’objet des accidents de la circulation. Cette solution intelligente leur permet de mieux contrôler leurs chauffeurs sur la route et de sécuriser leurs voyages.