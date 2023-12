Cameroun-affaire Martinez Zogo : le tribunal militaire confie l’instruction au magistrat Pierrot Narcisse Nzie

Sur demande du commissaire du gouvernement Cerlin Belinga, le président du tribunal militaire de Yaoundé dessaisit le juge Florent Aimé Sikati Kamwo de cette instruction.

Le lieutenant-colonel-magistrat Pierrot Narcisse Nzie est le nouveau juge chargé de l’instruction dans l’affaire Ministère public et ayants droits de Arsène Salomon Mbani Zogo alias Martinez Zogo, contre Maxime Léopold Eko Eko et autres. Six jours après sa nomination par le président Paul Biya comme juge d’instruction près le tribunal militaire de Yaoundé, le président du tribunal, Jacques Baudouin Misse Njoné, le désigne à la place du Lieutenant-colonel-magistrat Florent Aimé Sikati Kamwo.

Dans une ordonnance en date du 18 décembre 2023, le président du tribunal dit agir sur demande du commissaire du gouvernement comme le prescrit la loi portant code de procédure pénale. Cette demande puise ses motifs dans la détérioration de la qualité des relations entre le juge et les parties qui a porté un coup après la brouille observée depuis le 1er décembre dernier. Ce jour-là, un acte portant la signature du juge Florent Aimé Sikati Kamwo ordonne la remise en liberté de Jean-Pierre Amougou Belinga et Leopold Maxime Eko Eko.

Quelque temps après, l’authenticité dudit document est remise en cause. Une situation qui est de « nature à créer un doute dans les esprits des parties concernées par cette affaire », ou encore à « entraver la sérénité qui doit entourer le processus de distribution de la justice ». Outre ces motifs, le commissaire du gouvernement a fait prévaloir « la perte de confiance » dans l’information judiciaire, « l’inaction du juge » en faveur de la manifestation de la vérité » depuis le 1er décembre 2023, « l’intérêt d’une bonne administration de la justice ».

Pour rappel, le lieutenant-colonel-magistrat Florent Aimé Sikati Kamwo est nommé juge d’instruction au tribunal militaire de Yaoundé le 06 mars 2023 par décret présidentiel N°2023/157. Il remplace alors à ce poste le juge Oyono Ebessa accusé de lenteurs procédurales. Neuf mois après cette nomination, Florent Sikati II Kamwo est aussi remplacé. Pour l’affaire de l’assassinat de Martinez Zogo, Pierrot Narcisse Nzie est le 3è juge d’instruction qui prend fonction. L’acte du président du tribunal vient mettre fin aux doutes au sujet du dessaisissement du juge Sikati de l’instruction liée à cette affaire.