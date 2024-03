Cameroun-affaire Martinez Zogo : les 17 inculpés attendus pour la première audience le 25 mars 2024

Jean-Pierre Amougou Belinga, Leopold Maxime Eko Eko, Justin Danwe, Martin Savom ou encore Bruno Bidjang pourront connaître leur sort devant le Tribunal militaire de Yaoundé dans 12 jours.

Le 25 mars prochain, les personnes inculpées par le juge d’instruction Pierrot Narcisse Nzié comparaîtront pour la première fois devant le Tribunal militaire de Yaoundé. L’audience s’inscrit dans le cadre de l’affaire de l’assassinat du chef de chaîne de la radio Amplitude FM, Martnez Zogo. Le Tribunal a notifié cette date aux accusés ce mercredi 13 mars 2024. Cette notification vient deux semaines après la publication de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction qui a qualifié ou requalifié depuis le 29 février dernier, les faits reprochés aux uns et aux autres dans cette affaire.

Dans ce document marquant la clôture de l’information judiciaire, le juge reproche à Tongue Nana, Daouda et Lamfu Johnson Ngam en coaction les faits qualifiés « assassinat, complicité de torture, violation de consigne ». La justice poursuit Ebo’o Clément, Lenoir Dawa Bosco, Bakaïwe Sylvain, Godje Oumarou Vincent pour des faits de « violation de consigne, coaction d’arrestation, séquestration et coaction de torture ». Maxime Léopold Eko Eko l’ex patron de la DGRE, Jean Pierre Amougou Belinga, l’homme d’affaires, Etienne Jacques Engwele Ngwelle, Yves Saïwang et Guy Serge Heudji seront jugés pour des actes de « complicité de torture ».

Justin Danwe ancien directeur des opérations à la DGRE est poursuivi pour « complicité d’assassinat, complicité d’arrestation et séquestration, complicité de torture et violation de consigne ». Le maire de Bibey Martin Savom sera jugé pour « complicité d’assassinat et complicité de torture ». Bruno François Bidjang Oba’a Bikoro pour sa part, répondra des faits de « conspiration de torture et d’arrestation et séquestration ».