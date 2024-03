Cameroun-Affaire Martinez Zogo : Me Tchoungang déterminé à faire éclater la vérité

L’avocat de l’homme d’affaires Jean Pierre Amougou Belinga, Me Tchoungang, annonce l’imminence de la vérité dans l’affaire dont les inculpés sont renvoyés au tribunal pour être jugés.

Un an après la disparition et l’assassinat de Martinez Zogo, l’opinion publique a soif de la vérité. Qui a arrêté, torturé et tué le chef de chaîne d’Amplitude FM ? qui a commandité l’acte ? Qui sont les auteurs, coauteurs et complices de cet acte odieux ? Aucune de ces questions n’a encore la réponse claire. Au moment où les officiers de police judiciaires et le juge d’instruction ont bouclé les enquêtes préliminaires et l’information judiciaire, la vérité reste attendue.

C’est du moins ce qu’a laissé entendre ce dimanche 03 mars 2023, l’avocat de Jean Pierre Amougou Belinga et de Bruno Bidjang, tous deux inculpés, comme 15 autres suspects. L’un pour « complicité de torture » et l’autre pour « conspiration de torture et d’arrestation et séquestration ». Au terme de l’information judiciaire, « nous sommes en train de préparer le dossier pour que la vérité éclate au grand jour. Nous entrevoyons cela (…) Derrière ce combat-là, il y a la nudité de l’Etat, la nudité régalienne (…) », a déclaré l’avocat ce 03 mars au cours de l’émission Club d’Elites sur Vision4, la télévision appartenant à son client.

L’affaire étant à présent au niveau du Tribunal militaire, l’ancien bâtonnier au Barreau du Cameroun pense que les vrais coupables ne sont pas encore connus. « Un assassinat a été commis et on veut faire porter le chapeau à des mauvaises personnes. Ceux qui veulent connaitre la vérité doivent attendre le procès », insiste-t-il. L’avocat dit être prêt à défendre ses clients même s’il faudra pour cela saisir « le prince » (le chef de l’Etat). Ainsi, l’heure de la vérité approche. L’ordonnance de renvoi du juge d’instruction à consulter ici.