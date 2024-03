Cameroun : arrestation d’un faux soldat du BIR

Le jeune homme appelé Lamine Menso, a été arrêté à Poumpoumre, dans la région du Nord.

Lamine Menso est âgé de 30 ans. Il a toujours rêvé de s’engager dans l’armée. Un rêve qui a failli se réaliser. Mais en 2017, alors qu’il se trouvait dans un camp d’instruction du BIR, il a été renvoyé pour inaptitude physique. Un licenciement qu’il n’a pas apprécié. Il a alors décidé de continuer à porter l’uniforme, mais désormais sous une autre casquette.

Avec ses gangs, l’ancien élève militaire opérait dans des villes comme Garoua, Touboro, Pitoa, Gudigus et Kaele dans la région du Nord-Cameroun. Lors de ses opérations, il portait l’uniforme d’un sergent et a volé principalement des motos. Par ailleurs, ce qui a conduit à son arrestation, c’est qu’il s’est lancé dans le commercialisation de faux billets. Grâce aux différentes dénonciations et enquêtes, la brigade territoriale de gendarmerie a pu procéder à son arrestation. Il a été retrouvé avec plusieurs cartes nationales d’identité sur lui.