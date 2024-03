Cameroun-Assemblée nationale : Cabral Libii répond à Laurentine Koa Fegue sur l’incompétence des députés

Le député, président du PCRN réagit sur les réseaux sociaux après le discours d’évaluation du mandat des députés prononcé par la doyenne d’âge ce 05 mars.

A l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire ce 05 mars à l’Assemblée nationale, la doyenne d’âge des députés a déclaré qu’en 48 mois, les députés pouvaient mieux faire. Ils ont voté les lois, contrôlé l’action du gouvernement et accompli d’autres actions. Mais, « qu’avons-nous fait de ces 48 mois de notre mandature ? Avons-nous tous été réellement à la hauteur de la confiance placée en nous par les camerounaises et les camerounais ? Je peux me tromper, mais la mention d’ensemble serait : pouvait mieux faire », a déclaré la présidente du bureau d’âge qui préside le début de la session après interrogation.

Pour expliquer la mention attribuée à ses collègues, Laurentine Koa Fegue mentionne plusieurs faits « au-delà de l’inertie des uns, d’autres beaucoup plus, se sont abimés dans des comportements tels que l’intrigue, la délation, les dénonciations calomnieuses souvent par réseaux sociaux interposés, les guerres de positionnement, l’affairisme et la recherche effréné de l’argent. L’absentéisme à l’hémicycle », etc.

Suite à la question « qu’avons-nous fait des 48 mois de notre mandature », le député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale réagit : « Reformulez votre question chère collègue et mettez plus d’esprit dans votre tentative de confusion. Je vous rafraichis la mémoire : pendant 48 mois vous avez laissé faire, sans la moindre empathie, consciemment et activement, beaucoup de choses qui ont aggravé les souffrances des Camerounais. Assumez et fichez leurs un peu de paix. A votre âge l’espièglerie politique ne sonne pas seulement faux. C’est ridicule », peut-on lire sur la page Facebook de l’opposant.