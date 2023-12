Cameroun-Assemblée nationale : les députés de l’opposition s’indignent contre le gouvernement

Ils ont empêché le Premier ministre Joseph Dion Ngute de prendre la parole à l’hémicycle le 30 novembre 2023 pendant plus d’une heure.

La discorde entre le gouvernement et les députés issus des partis politiques de l’opposition est liée au retard accusé par le gouvernement pour le dépôt du projet de loi de finances pour l’exercice 2024. Selon une mise au point des députés du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, une partie de ce projet de loi a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale dans la matinée du 30 novembre 2023.

Ce dépôt s’est fait « en violation de la loi portant régime financier de l’Etat », en son article 57 alinéa 1 qui prévoit que le document doit être déposé 15 jours avant l’ouverture de la session ordinaire de novembre. Dans le cas d’espèce, la session s’est ouverte le 10 novembre dernier. La date limite de dépôt était fixée au 26 octobre 2023, soit un retard de 35 jours. Un retard que les députés de l’opposition, minoritaires au sein de la Chambre basse, n’ont pas toléré d’entrée de jeu. Ils se sont concertés à l’effet de bloquer l’intervention du Premier ministre.

Les députés du PCRN, de l’UDC, du SDF et le député Jean Michel Nintcheu ont bloqué l’accès du Premier ministre chef du gouvernement au pupitre. Joseph Dion Ngute est allé à l’Assemblée nationale, accompagné des membres du gouvernement, pour présenter le programme économique, culturel et financier du gouvernement pour le compte de l’exercice 2024. Pendant plus d’une heure, des élus de la nation ont bloqué l’allocution du chef du gouvernement.

Il aura fallu la tenue d’une réunion de crise initiée par le ministre délégué à la présidence chargé des Relations avec les assemblées Bolvine Wakata. Les députés de l’opposition et quelques membres du gouvernement y ont pris part. A l’issue des concertations, le Premier ministre a pu tenir son propos. Mais les députés de l’opposition l’ont boycotté, choisissant de se mettre hors de la salle.

Au cours de son propos, le chef du gouvernement a précisé que ce programme repose sur un taux de croissance du Projet intérieur brut de 4,5% et un taux d’inflation de 4%. Selon Joseph Dion Ngute, le budget de l’Etat du Cameroun pour l’exercice 2024 s’équilibre en ressources et en emploi à la somme de 6 741 milliards de FCFA contre 6 726,9 milliards de FCFA en 2023, soit une augmentation de 13,2 milliards de FCFA en valeur absolue et de 0,2% en valeur relative.