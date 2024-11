Cameroun-Autonomisation de la femme : voici les chiffres

Les acteurs se sont réunis le 19 novembre 2024 à Yaoundé au cours de la deuxième session du Comité de Pilotage (COPIL) du Projet d’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel (SWEDD) volet Cameroun, sous la présidence du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Paul TASONG.

Les travaux de la deuxième session du COPIL du projet Sahel Women Empowerment and Demographic Dividend (SWEDD) qui se sont déroulés en présence des responsables des partenaires techniques et financiers à l’instar de la Banque mondiale et du Fonds des Nations unies pour la populations (UNFPA), ont permis d’évaluer le chemin parcouru depuis le lancement des activités du projet en juin 2022.

D’après la présentation faite par le Coordonnateur du projet, Glory MBAH NGAMI, il ressort que sur la période allant de juin 2022 à novembre 2024, 155 758 adolescentes ont bénéficié des interventions relatives à la scolarisation, 37 452 femmes et jeunes filles ont bénéficié des appuis financiers pour la réalisation des activités génératrices de revenus, 473 sages-femmes ont complété leur formation de base par des sessions de formation continue de courte durée dans le cadre de l’assurance qualité des services de santé de la reproduction, 1 500 leaders communautaires et religieux sont engagés à promouvoir activement la scolarisation et le maintien des filles à l’école.

Les autres actions portent sur le plaidoyer en matière budgétisation sensible au dividende démographique. Globalement, l’état d’avancement affiche un taux de réalisation de 62% des objectifs du SWEDD. Ce taux devrait se situer à au moins 90% au 31 décembre 2024, selon le Coordonnateur.

La représentante du Directeur des opérations de la Banque mondiale au Cameroun, Aïssatou Jack a exprimé la satisfaction de son institution pour « la performance remarquable » enregistrée dans la mise en œuvre du projet SWEDD au Cameroun. « Le Cameroun se positionne de plus en plus comme le pionnier en Afrique centrale en matière d’implémentation du SWEDD au vu des résultats obtenus sur le terrain », a-t-elle affirmé.

Le Projet d’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel (SWEDD) volet Cameroun est une initiative conjointe du Groupe de la Banque Mondiale, à travers son guichet IDA, du Fonds des Nations Unies pour la Population et de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS). Financé par la Banque mondiale à hauteur de 75 millions de dollars soit 44 933 054 000 de FCFA, le projet SWEDD a pour objectif est de renforcer l’autonomisation économique des femmes et des adolescentes et d’assurer leur accès aux services sociaux de base, notamment l’éducation à travers le maintien de la jeune fille à l’école ; et la santé reproductive, infantile et maternelle de qualité, par des appuis accordés aux formations sanitaires en termes de renforcement des capacités humaines et matérielles.