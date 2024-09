Cameroun : Cabral Libii gagne le procès contre Robert Kona

Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) obtient gain de cause devant la justice qui le maintient à la tête de la formation politique.

Robert Kona, cofondateur et ancien président national du Pcrn a demandé au tribunal de première instance de Kaelé d’annuler le congrès du 11 mai 2019 ainsi que ses résolutions. Cette convention a porté Cabral Libii à la tête du parti. L’audience ouverte le 04 janvier dernier, a connu son dénouement ce 05 septembre 2024. Le tribunal, déclare l’action de Robert Kona recevable. La juridiction déclare aussi ce dernier « mal fondé en sa demande, l’en déboute et le condamne aux dépens distraits à Me René Roger BEBE », avocat de Cabral Libii.

Le député de la nation rend gloire à Dieu pour cette victoire, non sans exprimer sa reconnaissance à la justice. « Nous remercions la justice camerounaise qui s’évertue à maintenir la République debout (…) Le droit est dit, la vérité est rétablie, ce 5 septembre 2024 à Kaélé », a réagi Cabral Libii. Le président national du Pcrn remercie aussi Me René Roger BEBE « pour sa compétence et ses sacrifices ». Une fois de plus, la justice camerounaise décide en faveur de Cabral Libii.

Il y a quelques mois, le tribunal de Maroua a rendu une décision à l’encontre de Robert Kona dans une procédure de référé d’heure en heure. Selon le juge de référé, Robert Kona n’a pas qualité pour convoquer le congrès du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et donc, n’est pas le président du parti. Mais, contre toute attente, le concerné veut à tout prix reprendre la tête du parti pour amener ses militants à soutenir le Rdpc du président Paul Biya. Il a tenu la rencontre en mai dernier au mépris de la décision du juge.

En attendant une éventuelle suite devant la cour d’appel, le feuilleton prend fin. L’on aura retenu du combat de Cabral Libii et des militants qui le soutiennent que Robert Kona a ralenti les activités du parti qu’il a participé à créer. Il a installé un esprit de division en son sein. La faction Kona perd le procès contre la faction Libii. La première décide de s’allier au régime. La deuxième maintient sa ligne, conquérir le pouvoir. Son leader, Cabral Libii a à présent le feu vert pour déclarer officiellement sa candidature à la présidentielle de 2025 en tant que candidat du Pcrn. La fin du procès signe aussi l’entrée en vigueur de l’exclusion de Robert du parti.