Cameroun : Cambriolage au domicile de Joseph Owona

Des cambrioleurs ont rendu visite au défunt membre du Conseil constitutionnel samedi dernier, le jour de son enterrement.

Alors que les familles biologique, universitaire, politique, membres du gouvernement et amis du Pr. Owona étaient réunies à Akom Bikoé le samedi dernier, son domicile a reçu la visite des inconnus. Des individus non encore identifiés ont accédé dans l’enceinte du domicile de l’universitaire émérite situé au quartier Ekie, arrondissement de Yaoundé 4. Selon le quotidien Le Messager dans sa parution de ce 20 février, les visiteurs ont passé la villa au peigne fin. Ils ont emporté des objets de valeur et e l’argent. La police judiciaire a ouvert une enquête.

Décédé le 06 janvier 2024 à Bordeaux en France, le professeur en droit public a été inhumé ce week-end dans son village à Akom Bikoé, arrondissement de Mvengue, dans le département de l’Océan, région du Sud. L’ancien secrétaire général de la présidence de la République, l’ancien ministre, l’ancien président du Comité de normalisation à la Fécafoot a eu droit aux obsèques officielles décidées par le président Paul Biya. Le représentant du chef de l’Etat aux obsèques, le ministre d’Etat ministre de l’Enseignement supérieur, a élevé le défunt à la dignité de Grand Cordon du Mérite camerounais à titre posthume.