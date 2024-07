Cameroun : ces entreprises dissoutes par Paul Biya le 10 juillet 2024

Le Président de la République a signé un décret de réforme fondant la SNI, la CTR, la CTPL et le BMN en une nouvelle entité.

Dans le décret de Paul Biya signé le 10 juillet 2024, sont dissouts, la Commission technique de Réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic (CTR), la Commission technique de privatisation et de liquidation des entreprises du secteur public et parapublic (CTPL) et le Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN). « Les patrimoines de l’ex CTR, de l’ex CTPL et de l’ex BMN sont transférés à la SNI » souligne le décret du Président de la République. Peuvent faire partie du personnel de la SNI, le personnel recruté par la SNI, les fonctionnaires en détachement, les agents de l’Etat relevant du Code du travail, mis à la disposition de la SNI, le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire, dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture de contrat sont fixées par les statuts du personnel.

Pour rappel, créée le 24 décembre 1964, elle est chargée par ses textes organiques, de la mobilisation et de l’orientation de l’épargne nationale et de tout autre moyen financier en vue de favoriser les opérations d’investissement d’intérêt économique et social dans les secteurs industriel, commercial et financier, ainsi que dans les secteurs de l’hôtellerie, notamment par la promotion des investissements privés, la création de projets industriels, agro-industriels, de services, viables et rentables.