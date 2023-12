Cameroun : cinq soldats tués dans le Nord-Ouest

Des militaires ont perdu la vie à la suite de l’explosion d’une mine artisanale sur l’axe Bafut-Wum.

Encore une meurtrière perpétrée par des séparatistes anglophones dans la région du Nord-Ouest. Le mercredi 20 décembre 2023, les Forces de défense sont tombés dans une embuscade de leurs ennemis séparatistes. Une mine artisanale a sauté sur la route au passage des éléments de l’armée régulière. Le bilan issu de sources sécuritaires fait état de cinq morts et de nombreux blessés. Sont décédés dans cette explosion, un adjudant-chef et un sergent-chef de la brigade d’infanterie motorisée, un sergent du génie militaire et deux gendarmes.

Cette attaque a été revendiquée par Mark Bareta, un leader séparatiste résident à l’étranger et qui serait un donneur d’ordres à des factions séparatistes qui opèrent sur le terrain. De sources médiatiques, les Forces de défense ont réagi à cette attaque en procédant au ratissage des villages environnant le lieu de l’incident.

Cette explosion est survenue alors que se tenait à Yaoundé la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de régions. Sous la conduite du ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji. Après évaluation de la situation sécuritaire des 10 régions, des mesures ont été prises pour garantir la sécurité des personnes et des biens en cette période de fêtes de fin d’année et après. De nouvelles autres mesures visent à mettre un terme au grand banditisme et aux poches d’insécurité des les régions en crise.