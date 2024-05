Cameroun-Concert : Tenor et Magasco en « open-air » ce week-end

Les deux artistes hiphop donnent rendez-vous à leurs fans pour un spectacle inédit au quartier Movgbi, Yaoundé.

Se rapprocher encore plus de leurs fans. C’est ce la logique de Tenor et Magasco. Une nouvelle aventure sous forme de featuring…. Et le public de Yaoundé sera aux premières loges pour vivre cela. C’est ce samedi 25 mai 2024. Le spectacle sera totalement original dans sa composition, avec la participation de trois DJs qui apporteront une touche spéciale au spectacle pour un meilleur « Dap ». Il s’agit de DJ Djim Imperial, DJ Moussa et DJ Venus.

Et pour que la fête soit encore plus belle, un concours de fan-club, match de basketball et de football est prévu au campus Siantou de Mvogbi, ainsi que d’autres animations à partir de 8 heures du matin. Reaktor campus tour qu’oraganise Bisstitude va également se tenir dans d’autres campus.