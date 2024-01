Cameroun : condamnation de la consommation d’alcool par des enfants mineurs

La Société des boissons du Cameroun se désolidarise de cette pratique déviante relayée dans une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux.

L’image présente une dizaine d’adolescents. Ils sont assis autour de tables dans un débit de boissons. Devant chacun de ces enfants, une bouteille de bière est posée. L’on peut voir parmi, les produits de Boissons du Cameroun. De temps en temps, chacun de ces consommateurs lève le coude pour ingurgiter quelques gorgées. Aucun adulte ou jeune majeur n’accompagne ces mineurs dans la vidéo.

Pourtant, la loi pénale interdit l’accès des mineurs de moins de 16 ans seuls dans des débits de boissons. Elle proscrit aussi la vente, l’offre des boissons alcoolisées aux mineurs ainsi la consommation de ces produits par eux. L’article 348 du code pénal applicable au Cameroun prévoit une amande de 5 000 à 50 000 francs CFA.

Cette sanction va l’encontre du « débitant de boissons alcooliques qui reçoit, dans son débit, une personne mineure de seize (16) ans non accompagnée d’une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance ; le débitant de boissons qui vend ou offre, dans son débit ou dans tout autre lieu public, des boissons alcooliques à une personne mineur de dix-huit (18) ans et non accompagnée d’une personne majeure de vingt et un (21) ans en ayant la surveillance ; celui qui fait boire jusqu’à l’ivresse une personne mineure de vingt et un (21) ans ».

Face à cette vidéo, la société brassicole dit condamner « toute utilisation abusive de ses produits et décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation ou une consommation irresponsable de ceux-ci ». Dans un communiqué en date du 28 décembre, la société appelle à la responsabilité et à la vigilance des propriétaires des débits de boissons, des parents et tuteurs. Au-delà cet appel, l’interpellation va à l’endroit des autorités compétentes en vue de sanctionner les individus qui ne respectent pas la loi.