Cameroun-Corridor Douala-N’Djamena : Paul Biya autorise un prêt de 181 milliards pour le projet

Cette autorisation a été signée le 21 février 2024.

Le chef de l’Etat autorise le ministre de l’Economie, de la planification et de l’Aménagement du territoire (Alamine Ousmane Mey) à signer un accord de prêt de 275,9 millions d’euros soit environ 181 milliards de F avec l’Association internationale de développement (IDA) ; institution spécialisée de la Banque mondiale (BM).

Un financement qui s’inscrit principalement dans la mise en œuvre du Projet régional d’amélioration de la performance du corridor rail/route Douala-Ndjamena (Pcdn).

Le projet en question, réalisable sur un linéaire de 250 Km, a pour objectif global de réduire les coûts et délais de transport sur ledit corridor ; ceci à travers l’optimisation de la chaîne logistique notamment, la compétitivité des services de transport routier et de transit. Ce qui pourrait donc booster les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Tchad qui restent jusqu’ici inférieurs à 5%.

Concrètement, les travaux prévoient du corridor rail/route Douala-Ndjamena entre autres : la réhabilitation de la voie ferrée Douala-Yaoundé ; l’aménagement des plateformes multimodales de transition rail/route et études concernant l’expansion du réseau ferré ; la réhabilitation et l’entretien du corridor routier N’Djamena-Moundou-Frontière Cameroun.