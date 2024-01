Cameroun-coupures d’électricité : des projets flatteurs du gouvernement

Le président de la République dans son adresse du 31 décembre 2023 fait le tour des projets visant l’autosuffisance et l’exportation d’électricité.

Les coupures prolongées et répétées d’électricité dans les villes et les campagnes ont marqué la vie des citoyens et des entreprises en 2023. Le pays est resté éclairé en mode clignotant grâce à la technique de rationnement pendant plusieurs mois. Outre l’insuffisance du volume d’énergie électrique produit, les questions liées au non-paiement des dettes de Eneo à certains de ses fournisseurs ont contribué à augmenter les coupures.

Pourtant, depuis des années, le gouvernement met en œuvre des projets visant à améliorer la production. Le chef de l’Etat vient de rappeler de nouvelles initiatives et anciens projets pour redonner espoir aux Camerounais. Dans le réseau couvrant les régions septentrionales, l’installation de 44 panneaux solaires à Maroua et à Guider, la mise en service de la mini-centrale hydroélectrique de Mbakoua dans le Faro et Deo, ont la vocation de réduire les problèmes d’électricité. Dans le même sillage, le chef de l’Etat annonce la poursuite de la construction du barrage de Bini à Warak.

Dans le réseau interconnecté sud, le barrage de Nachtigal dont la mise en service est annoncée ajoutera dans le réseau 420 mégawatts. Le barrage hydroélectrique de Mekin avec sa capacité de 15 mégawatts et l’usine de pied du barrage hydroélectrique de Lom Pangar pourront permettre de réduire le déficit énergétique. Avec les projets réalisés et en cours dans le septentrion, le gouvernement prévoit l’atteinte de l’autosuffisance pour ce qui est de la couverture en électricité.

Le pays prévoit par ailleurs de devenir exportateur d’électricité dans la sous-région. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement veut mettre en œuvre des projets hydroélectriques de Kikot, Grand Eweng et Minkouma. Le premier pays importateur d’électricité au Cameroun est déjà connu. Un projet d’interconnexion en électricité lie le Cameroun et le Tchad. D’un montant de 557,5 milliards de FCFA, ce projet sortira de l’ombre 409 localités du Cameroun et 70 du Tchad d’ici à 2027.

Tout compte fait, il est nécessaire que le gouvernement atteigne l’autosuffisance du pays en électricité avant de passer à l’exportation vers les pays voisins. L’espoir est qu’au terme de la mise en œuvre des différents projets, la fourniture soit optimale et permanente.