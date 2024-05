Cameroun-décentralisation : 270 engins de génie civil et d’hydraulique pour équiper les Communes

Les conventions de financement pour l’acquisition de ces équipements, ont été signées ce mercredi 22 mai 2024 à Yaoundé.

Le gouvernement camerounais représenté par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY et les hauts responsables de Eximbank USA et Private Export Funding Corporation ont signé des conventions le 22 mai année courante pour l’acquisition de équipements dédiés aux communes camerounaises.

Trois accords de financements ont été signés. Le premier porte sur la facilité de crédit d’environ 43,7 milliards de FCFA avec la garantie de Eximbank USA. Le deuxième est un prêt commercial d’environ 11,3 milliards de FCFA. Enfin, le troisième est relatif à l’accord de rétrocession entre le MINFI, le FEICOM et les CVUC.

Pour le Ministre de l’Economie, la signature de ces accords est l’aboutissement d’une synergie agissante entre le Gouvernement et les CTD réunies au sein de l’organisation des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC). « Une démarche appréciable qui s’inscrit résolument dans le processus en cours de transfert des compétences avec pour centre d’intérêt, la prise en charge des questions de travaux publics, d’entretien routier et d’approvisionnement en eau potable », a indiqué Alamine OUSMANE MEY.

Financé à hauteur de 31,6 millions de dollars US, soit près de 55 milliards de FCFA, le Projet de constitution d’un parc intercommunal d’engins de génie civil et d’hydraulique vise à faciliter l’exercice des compétences transférées par l’Etat aux Communes en matière d’entretien des voiries et d’approvisionnement en eau potable. Il s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux Programme gouvernemental estimé à 97,2 milliards de FCFA.

Sa mise en œuvre prévoit : (i) l’aménagement de 05 bases zonales d’engins dans chacune des 05 zones agro-écologiques du pays, notamment Tiko (Littoral, Sud-Ouest), Mfou (Centre, Sud), Mandjou (Est, Adamaoua), Koutaba (Ouest, Nord-Ouest et Maroua (Nord-Extrême-Nord) ; (ii) l’acquisition de 270 engins de génie civil et d’hydrauliques auprès de l’entreprise américaine Hoffmann Equipment International, ainsi que 05 stations de concassage mobile correspondant aux spécificités de chaque zone agro-écologique ; (iii) la mise en place d’une société d’économie mixte en charge de la gestion du parc ; (iv) la formation du staff technique à l’utilisation et à la maintenance des équipements ; et (v) la fourniture d’un service de location des engins aux Communes.

D’après le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local, cette nouvelle initiative permettra de promouvoir l’intercommunalité (deux régions un parc) et apportera une réponse appropriée aux problèmes de construction et d’entretien des routes communales et d’approvisionnement en eau potable, lesquels sont au centre des préoccupations des CTD camerounaises en général et des Communes en particulier.