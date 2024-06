Cameroun-gestion des agents de l’Etat : Sigipes II devient Aigles

Le Cameroun va moderniser son système de gestion des employés de l’État et de la masse salariale publique avec le nouveau logiciel Aigles (Application Informatique de Gestion Logique des Effectifs et de la Solde).

Depuis le 2 janvier 2024, des tests pilotes du logiciel AIGLES sont en cours, avec des résultats positifs pour 13 des 14 modules. Le seul module manquant est celui de la biométrie, qui va contrôler les présences effectives. Avant la mise en service d’Aigles, le comité interministériel a également recommandé au prestataire d’achever l’intégration des données relevant des corps à statuts spéciaux.

Le programme Aigles, destiné à remplacer le SIGIPES II actuel, vise à lutter contre la fraude, notamment les faux employés et l’absentéisme chronique, et à éliminer les goulots d’étranglement administratifs.

Le ministre de la Fonction publique et des réformes administratives, Joseph Le, a indiqué que le logiciel sera d’abord utilisé en parallèle avec le SIGIPES II.

« Les prises en charge seront emblématiques et de manière transparente. La biométrie va permettre de faire face au phénomène d’abandon de poste. Les actes administratifs seront aussi plus faciles à obtenir », déclare le Dr Christian Lopez ATOUBA, chef de division de la coordination nationale du Sigipes. « La solde se trouvera beaucoup mieux maîtrisée et mieux suivie. Il n’y aura plus de cumulation des arriérés », confie sur le poste national Cyrill Edou ALO’O. « Les problèmes de rappel en mémoire vont être réglés plus facilement. Il y a une célérité dans le traitement des dossiers et la liquidité des droits de pension retraite sera assurée », ajoute-il.