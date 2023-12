Cameroun : des blogueurs à l’école de la démocratie

Le 19 décembre 2023, de nombreuses personnes expérimentées ont répondu présent à la rentrée officielle du programme de formation des blogueurs à Douala.

Les travaux ont pour but d’informer et d’acquérir des informations sur le rapport entre le blogging et la démocratie, ainsi que des enjeux liés à la liberté d’expression et à la diffusion de l’information. Lors de cette assise, enjeux, le rôle et l’objectif de la formation des tout premiers lauréats sur le blogging et la démocratie ont été passés en revue par les experts. Tour à tour, les responsables de cette initiative ont essayé d’apporter leurs points de vue sur l’importance de la mise sur pied de cette formation et aussi sur le rapport qui existe entre le blogging et la démocratie.

Au cours de la rencontre, neuf apprenants ont été présentés comme ceux qui poursuivront les programmes de la formation. « Je suis heureuse d’avoir été retenue parmi les lauréats de la formation. À vrai dire, elle me permettra d’apprendre plus sur le blogging. Aussi, c’est une chance que le think do tank offre aux apprenants et à la société. Car à la fin de cette formation, la question de la démocratie sera enfin rétablie » a déclaré Danielle Epalle tout enthousiaste.

Les discussions ont porté sur les défis auxquels les blogueurs sont confrontés dans leur travail, notamment la censure, la surveillance et la sécurité en ligne. Les intervenants ont également souligné l’importance de la collaboration entre les blogueurs, les médias traditionnels et les organisations de la société civile pour renforcer la démocratie et promouvoir les droits de l’homme.

La rentrée officielle du programme de formation « Bloggers Demo School » a été un événement “réussi”, de l’avis des participants. Elle a permis à ces derniers de partager leurs expériences et leurs idées sur le blogging et la démocratie. Les neuf apprenants présentés lors de cette assise poursuivront les programmes de la formation pour devenir des blogueurs professionnels. The Okwelians contribue ainsi à sa manière, en ravivant la flamme démocratique chez les jeunes blogueurs du continent afin qu’ils puissent devenir des vigies de la démocratie en ligne et dans nos sociétés.