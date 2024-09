Cameroun: des bourses 25 millions de FCFA offert aux enfants handicapés et démunis

C’était en présence de l’adjoint au Sous-préfet de Yaoundé 4, des plusieurs hauts responsables de l’administration camerounaise, du chef de 1er degré de Mimboman 2 et de plusieurs autres personnalités.

Le don comprenait des bourses d’études, des sacs à dos, des gourdes, des séries de jeux éducatifs et bien d’autres fournitures scolaires d’une valeur de plus de 25 millions de francs CFA. Ces fournitures ont été remises aux enfants handicapés et démunis de l’école inclusive et du centre spécialisé Promhandicam, situé dans le quartier Mimboman 2 à Yaoundé. Dirigée par Eran Moas, la fondation ASAF Cameroun inscrit cette action caritative particulière dans le cadre d’un ensemble d’initiatives visant à encourager l’inclusion scolaire et à améliorer l’accès à une éducation de qualité pour les enfants vivant avec un handicap ou privés de leurs parents.

Pour les principaux bénéficiaires, c’est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance. « Je remercie le fondateur de l’ASAF pour ce grand geste de cœur et sa générosité à l’endroit des enfants vivant avec un handicap de l’école Promhandicam pour cet important don d’une valeur de plus de 25 millions de francs CFA, pour l’achat de matériel didactique et également la mise à disposition de 50 bourses scolaires pour les enfants vivant avec un handicap de l’école inclusive et du centre d’éducation spécialisée », s’est réjoui Paul Bernard Noah, Directeur général de Promhandicam.

Depuis 1975, l’association Promhandicam, grâce à ses infrastructures et ses programmes dédiés, soutient l’éducation, la réhabilitation et l’insertion socio-économique des personnes en situation de handicap. Quant à l’ASAF Cameroun, reconnue pour ses actions humanitaires et sociales, elle investit une somme de plus de 25 millions de francs CFA afin de financer non seulement les bourses des enfants, mais aussi l’acquisition de matériel pour l’aménagement des salles de classe et autres équipements pour les différentes structures de l’association.