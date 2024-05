Cameroun : deux morts et une quarantaine de blessés après deux explosions à Bamenda

L’attaque non encore revendiquée a eu lieu le samedi 25 mai 2024 dans un bar situé dans la capitale régionale du Nord-Ouest.

Deux détonations ont résonné dans un débit de boisson fréquenté à Bamenda aux environs de 20h samedi dernier. Le déclenchement de deux engins improvisés a entrainé la panique générale et la mort de deux personnes. Les deux bombes placées non loin d’un poste de gendarmerie et d’une maternité ont aussi fait une quarantaine de blessés. Le staff de l’hôpital régional de Bamenda a pris en charge les blessés sur instruction du directeur général Samuel Anye.

L’ancien leader séparatiste Capo Daniel en exil, condamne l’attaque. Lui qui appelle depuis quelque temps les séparatistes à déposer les armes et à procéder par négociation pour obtenir l’autonomie.

Bien qu’ils n’aient pas revendiqué l’attaque, les séparatistes sont pointés du doigt comme auteurs du forfait. Ils ont interdit la vente des boissons fabriquées par Boissons du Cameroun en raison de son appartenance aux Camerounais d’expression française et du fait que l’entreprise est une ressource pour le pouvoir de Yaoundé, a expliqué Rfi.