Cameroun-Douala : les employés de la Cicam en grève      

Ces derniers réclament jusqu’à treize mois de salaire impayés.

La Cotonnière Industrielle du Cameroun perd les pédales d’années en années. Alors que le business du 08 mars vient à peine de passer, les employés de la filiale de Douala font grève depuis ce matin 14 mars 2024. Ceux-ci réclament au moins 13 mois de salaire.CI

Déjà en difficulté en janvier 2024, le directeur général Edouard Ebah Abada avait « ouvert en procédure d’urgence » un appel d’offres national dans le but de recruter un consultant qui réaliserait une réévaluation de son patrimoine afin de se sauver d’une dissolution. La réévaluation concernait les filiales de Douala et Garoua.

Ceci afin de « présenter une meilleure situation financière des capitaux propres », expliquait le DG dans son appel d’offres. Il précisait alors que cette opération vise également à se conformer à l’article 665 du droit comptable qui stipule que : « Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital, d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ».

Cette réévaluation fait partie des solutions proposées dans le rapport 2022 sur les entreprises et établissements publics, que vient de publier la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic (CTR), dans le but de reconstituer les fonds propres de la Cicam et assainir son bilan. L’objectif étant d’éviter la dissolution de la plus importante entreprise de transformation du coton du pays.

Il faut dire que depuis une dizaine d’années, la Cicam enregistre des pertes en raison notamment de la vétusté de ses équipements industriels et de sa perte de compétitivité. Suite à cette situation financière « alarmante », les capitaux propres de l’entreprise, qui cumule une dette globale évaluée à 31 milliards de FCFA au 31 décembre 2022, sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social. Ce qui aurait pu conduire à la dissolution anticipée de la société conformément à l’Acte uniforme Ohada relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.