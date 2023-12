Cameroun-Eglise catholique : interdiction formelle de bénir des couples homosexuels

La Conférence épiscopale nationale dans une déclaration en date du 21 décembre 2023 désapprouve la décision du pape François tendant à légitimer « l’abomination ».

L’ensemble des évêques de l’Eglise catholique romaine au Cameroun dit non à la déclaration du Saint siège. La conférence épiscopale nationale du Cameroun interdit formellement la bénédiction des couples homosexuels tel qu’autorisé par le pape François il y a quelques jours. Le clergé au Cameroun, déclare « non conforme toute forme de bénédiction qui tend à reconnaître les « couples homosexuels », comme un état de vie ». Car selon les prélats, « dire du bien par une bénédiction d’un « couple homosexuel » reviendrait à encourager un choix et une pratique de vie qui ne peuvent être reconnus comme étant objectivement ordonnés aux desseins révélés de Dieu ».

Dans sa déclaration, la Conférence épiscopale nationale trouve « désordonnés et contraires à la loi naturelle, les actes d’homosexualité ».

Les évêques réitèrent leur « désapprobation de l’homosexualité et des unions homosexuelles » car pour eux, l’homosexualité « n’est pas un droit de la personne humaine. Mais une aliénation qui ni gravement à l’humanité, parce qu’elle n’est fondée sur aucune valeur propre à l’être humaine. C’est une abomination ».

Par conséquent, ils recommandent « ceux qui sont enclins à l’homosexualité, à la prière et à la compassion de l’Église, en vue de leur conversion radicale. Nous les invitons aussi à sortir de leur mentalité de victimisation dans laquelle ils se complaisent à se considérer comme « victimes », « faibles », « minorités » ; afin de saisir l’occasion de conversion que Dieu leur donne dans les multiples interpellations de sa Parole ».

Par cette déclaration, les évêques du Cameroun restent fidèles à leurs convictions envers la sacralité de la vie et du mariage. Ils l’ont affirmé en 2013 dans une déclaration. Cette constance entend marquer la conformité de l’Eglise aux Saintes écritures. Mais pas seulement. Les évêques du Cameroun restent aussi fidèles aux lois de la République qui punissent la pratique de l’homosexualité.