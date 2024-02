Cameroun : Eneo augmente les tarifs pour les clients Moyenne Tension

L’information est contenue dans une lettre de l’entreprise datée du 23 janvier 2024 adressée à ses clients Moyenne Tension (HTA).

« Nous venons respectueusement par ce courrier vous transmettre une fois de plus une copie de la décision tarifaire de décembre 2022. Laquelle décision consacre un taux de croissance du tarif appliqué l’année précédente jusqu’au 1er janvier 2026. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2024 les taux de croissance ci-dessous seront appliqués par tranche de consommation », peut-on lire dans le document signé le Directeur Commercial d’Eneo Cameroun, Hylaire Antonny Evina.

Dans le détail, les dispositions citées plus haut, prévoient une évolution de 5% pour les clients dont les consommations sont comprises entre 0 et 03 Mégawat, et une évolution de 10% pour les clients dont les tranches de consommation sont comprises entre 3 et 10 Mégawats.

Il s’agit d’à peu près 2000 clients sur le plus de 2 millions que compte Eneo, concessionnaire exclusif du service de distribution de l’électricité dans le pays, soit près de 0,1% du portefeuille global.

Il s’agit en fait de l’application de la décision de l’Agence de régulation du secteur de l’électricité (Arsel) du 12 décembre 2022 fixant les tarifs de vente hors taxe d’électricité des clients moyenne tension et les seuils minima de négociation des tarifs pour les clients dits « grands comptes » applicables par la société Eneo pour la période 2023-2026.

Selon cette décision, les tarifs d’électricité pour les clients moyenne tension, fixés et appliqués depuis le 1er janvier 2023, vont augmenter jusqu’en 2026 au rythme de 5% par an pour les consommations comprises entre 0 et 3 MW et de 10% pour celles comprises entre 3 et 10 MW.

Il faut dire que la même décision avait arrêté les nouveaux prix pour les clients haute (une dizaine), moyenne tension à appliquer dès le 1er janvier 2023. Elle consacrait une hausse de 6% des prix pour les clients haute tension et 10% pour les clients moyenne tension.

Il faut souligner que les entités concernées par cette nouvelle tarification décidée en mi-décembre 2022 sont les entreprises, les boulangeries, les hôtels et autres sociétés industrielles dont le niveau de consommation de l’électricité est important au regard de leurs activités.