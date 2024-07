Cameroun-entrée Est de Douala : voici l’état d’avancement des travaux

Selon le ministère des Travaux publics, au 2 juillet 2024 la pose des caniveaux est quasiment achevée dans le sens 1 et le sens 2, avec un taux de réalisation respectif de 99% et 93%.

Au 02 juillet 2024, les travaux de l’entrée Est de la ville de Douala affichent au compteur un taux de réalisation de presque 100%. Selon le Maitre d’ouvrage, l’entreprise poursuit son déploiement pour l’exécution des travaux routiers.

On relève au 2 juillet 2024 que la pose des caniveaux est quasiment achevée dans le sens 1 et le sens 2, avec un taux de réalisation respectif de 99% et 93%. Les travaux de mise en œuvre de la couche de base en grave bitume s’exécutent en outre, avec dans le sens 1, 5410 ml recouverts et dans le sens 2, 3010 ml exécutés. S’agissant des bordures dont la mise en œuvre a démarré la semaine dernière, on note que 1330 ml sont actuellement recouverts dans le sens 1.

Le projet a entre autres pour objectifs de faciliter l’accès à la ville de Douala ; rendre aisé le déplacement des personnes et des biens et d’améliorer l’accès au stade de Japoma et aux autres infrastructures socio-économiques environnantes.