Cameroun-Entrée Est de Douala : voici l’état d’avancement du projet

L’évaluation date du 25 mars 2024.

Au 25 mars 2024, l’avancement physique des travaux se situe à 50,5% pour une consommation des délais de 72, 6%. L’avancement par tâche fait état de ce que le dégagement des emprises, le nettoyage dans les deux sens et les remblais sans le sens 1, sont entièrement réalisés.

Le ministère des Travaux publics souligne que la pose des caniveaux dans le sens 1 est exécutée pour un volume de 8620 ml et dans le sens 2 pour un volume de 7600 ml (82%). S’agissant de la couche de forme, le linéaire réalisé dans le sens 1 couvre 7630 ml (82%) et 7440 ml dans le sens 2. La couche de fondation réalisée sur le sens 1 est évaluée à 6980 ml et dans le sens 2 à 1460 ml. L’entreprise a en outre débuté la mise en œuvre de la couche de base et le linéaire couvert au 25 mars 2024 est de 210 ml. En perspective, le démarrage des travaux de construction des ouvrages de Japoma et Yassa a fortement été recommandé par le Maître d’ouvrage.

Les prestations en cours sur l’itinéraire concerné par les travaux d’aménagement de l’Entrée Est de la ville de Douala, phase 2 concernent les terrassements sur les sites où les échangeurs seront aménagés, à Japoma et à Yassa.

Le projet a entre autres pour objectifs de faciliter l’accès à la ville de Douala ; rendre aisé le déplacement des personnes et des biens et d’améliorer l’accès au stade de Japoma et aux autres infrastructures socio-économiques environnantes.