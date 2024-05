Cameroun : fin de collaboration entre la Fecafoot et Marc Brys, persistance des tensions avec le Minsep

Une résolution du Comité d’urgence de la Fédération camerounaise de football met fin à la collaboration avec l’entraineur Marc Brys et désigne un entraineur par intérim. Le ministre des Sports convoque une réunion en vue de la préparation des deux prochains matchs des Lions indomptables.

La Fédération camerounaise de football vient de modifier le staff des Lions nommé il y a quelques semaines. A la tête de ce staff, se trouve désormais Martin Ndtoungou Mpile, nommé entraineur sélectionneur par intérim des Lions indomptables de football du Cameroun le 28 mai 2024 à l’issue de la tenue d’une session du Comité d’urgence de la fédération. Il remplace le belge Marc Brys. Le comité a aussi désigné David Pagou comme entraineur adjoint par intérim et Narcisse Tinkeu Nguimgou comme préparateur physique par intérim.

Ces nominations sont consécutives à une prise de bec entre le président de la Fécafoot Samuel Eto’o Fils et l’entraineur Marc Brys. Les propos de l’entraineur sont qualifiés d’ « irrévérencieux ». L’incident s’est produit au siège de la fédération au quartier Tsinga, dans la matinée du mardi 28 mai 2024 lors de la tenue d’une rencontre sur convocation du secrétaire général Blaise Djounang. Une réunion qui, selon la fédération, avait pour objet la préparation des matchs des Lions prévus les 08 et 11 juin prochains dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026.

La réunion n’a pas pu se tenir dans un climat tendu entre la Fécafoot et le Staff désigné par le gouvernement accompagné des représentants du ministère des Sports. Face aux « comportements inacceptables », le président de la fédération a obtenu du Comité d’urgence, la désignation de nouvelles personnalités pour l’encadrement des Lions. Dans l’imbroglio, la fédération annonce que l’entraineur par intérim tiendra une conférence de presse demain jeudi 30 mai à 11 heures au siège de la Fécafoot. Martin Ndtoungou Mpile dévoilera la liste des joueurs retenus pour disputer les deux rencontres.

Cependant, le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, qui tient à faire travailler son staff, a convoqué une réunion ce mercredi 29 mai 2024 à partir de 14h. Cette rencontre est « préparatoire aux deux rencontres internationales qui opposent les Lions indomptables aux sélections nationales du Cap-Vert et de l’Angola » les 08 et 11 juin 2024 à Yaoundé et à Luanda. Le ministre y convie la Fédération camerounaise de football à cette réunion qui a pour objet « le point des préparatifs » en vue de ces deux matchs. Les deux staffs opposés préparent ainsi les matchs de manière séparée. Les tensions s’aggravent plutôt entre la Fécafoot et le ministère des Sports et de l’Education physique.