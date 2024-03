Cameroun : Guibaï Gatama dément l’annonce de sa candidature à la présidentielle de 2025

Le Promoteur du Mouvement 10 millions de Nordistes et Directeur de Publication de l’œil du Sahel dit ne pas travailler pour assouvir une ambition personnelle ».

Selon le quotidien Infomatin dans sa parution de ce 11 mars 2024, Guibaï Gatama se prépare pour être candidat à la présidentielle de 2025 au Cameroun. Le promoteur du Mouvement 10 millions de Nordistes serait parmi ceux qui voudraient bénéficier de l’onction du peuple pour gouverner le Cameroun au cours des prochaines années.

A la lecture de ce journal, l’opposant Cabral Libii, candidat déclaré 3ème à la présidentielle de 2018, a encouragé le potentiel candidat. « J’encourage vivement le citoyen Guibaï. C’est Dieu qui donne le pouvoir au travers du peuple souverain. Que rien ni personne ne l’arrête. Seul ou la tête d’une dynamique mutualisée, c’est à lui de décider. Surtout, que ceux qui croient en lui s’inscrivent massivement sur les listes électorales », a écrit le député sur sa page Facebook.

Presqu’au même moment, Guibaï Gatama a fait une publication prenant le caractère d’une mise au point. « Moi candidat ? On ne peut jamais dire jamais… Mais mon engagement pour parvenir à l’herbe fraîche des verts pâturages d’Etoudi n’est pas destiné à assouvir une ambition personnelle. Restons mobilisés afin que le Grand Nord, dans un esprit démocratique et républicain prenne sa place sur l’échiquier politique national », peut-on lire.

Journaliste et militant politique, il est connu comme le porte-parole des régions septentrionales. Il défend les intérêts de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord, des régions dont il voudrait voir les peuples reprendre la gestion des affaires du pays comme ce fut le cas avant la démission du président Ahmadou Ahidjo le 04 novembre 1982 et l’arrivée au pouvoir du président Paul Biya le 06 novembre 1982.

Dans cette perspective, Guibaï Gatama tient son trihebdomadaire régional, anime la plateforme 10 millions de Nordistes. Ce groupe, considéré comme un groupe de pression, travaille depuis son officialisation le 27 juillet 2020. Il formule des revendications relatives au respect de l’équilibre régional, en particulier lors du recrutement des jeunes dans de grandes écoles ou à la fonction publique. Les 10 millions renvoient à la population du Grand Nord avec au moins 2,5 millions d’électeurs sur les 7,5 millions du fichier électoral national. Une force politique qu’il continue de mobiliser.

Ces dernières années, il s’est investi dans le cadre du renouvellement du fichier électoral, en appelant les citoyens ressortissants du Grand Nord à s’inscrire sur les listes électorales. Pas étonnant qu’une publication se penche sur ses ambitions politiques au moment où les tractations pour le scrutin présidentiel se font dans les coulisses.