Cameroun-Guinness Superleague: Louves Minproff lâche des points, FC Ebolowa confirme

Tenu en échec ce weekend par Eclair de Sa’a, Louves Minproff s’éloigne du leader FC Ebolowa qui est venu à bout d’ITA Mbong.

La Guinness superleague pourrait bien réserver de belles surprises cette saison. Rendu à la 7ème journée, le tableau de classement est loin d’être celui que bon nombre aurait décrit.

Ils étaient peu à miser sur FC Ebolowa en début de saison. Or, le club est l’actuel leader du championnat et compte 19 points avec six matchs remportés et un match nul enregistré. Une performance qu’on attendait plutôt de Louves Minproff esperant que le club aurait retrouvé de sa superbe cette saison. L’équipe qui pointe actuellement à la troisième place du classement (à un point du quatrième) s’est inclinée sur la pelouse d’Eclair de Sa’a, 1-0. Une victoire aurait pourtant projeté Louves à la deuxième place et à un point du leader.

Tableaux complet des résultats de la septième journée et du classement officiel